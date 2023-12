Bateau percuté et canon à eau déployé : bataille navale entre la Chine et les Philippines

10/12/2023 10:02

Un bateau philippin et un navire des garde-côtes chinois sont entrés en collision dimanche dans les eaux des îles Spratleys, les deux pays se rejetant la responsabilité de l’incident, au lendemain d’une autre confrontation en mer de Chine méridionale disputée.





Les Philippines ont affirmé dimanche que “des navires de garde-côtes chinois et de la milice maritime chinoise ont harcelé, bloqué des navires de ravitaillement civils philippins et exécuté des manoeuvres dangereuses”.



L’un des deux bateaux transportant du ravitaillement a été “percuté” par un navire des garde-côtes chinois, a indiqué l’Unité opérationnelle nationale pour la mer des Philippines occidentales, dans un communiqué.



Un navire chinois a également tiré au canon à eau sur deux bateaux de ravitaillement et un navire des garde-côtes philippins qui escortaient la mission, ajoute le communiqué philippin.





Cela a causé de “graves dommages” au moteur de l’un des bateaux de ravitaillement et endommagé le mât du navire des garde-côtes, a-t-il précisé.



La Chine a pour sa part accusé un navire philippin d’être “délibérément entré en collision” avec un navire des garde-côtes chinois.



Pékin rejette la faute sur Manille



Dimanche matin, quatre navires philippins ont “pénétré illégalement” dans les eaux des îles Spratleys revendiquées par la Chine, ont indiqué les garde-côtes chinois dans un communiqué, ajoutant qu’un navire philippin “n’avait pas tenu compte de nos multiples et sévères avertissements (...)”.



Le navire philippin “a soudainement changé de direction de manière non professionnelle et dangereuse, entrant délibérément en collision avec notre navire de la Garde côtière 21556 qui se trouvait sur une route normale des forces de l’ordre et a provoqué une éraflure”, ont expliqué les garde-côtes chinois dans le communiqué.



“La responsabilité incombe entièrement à la partie philippine”, ont-ils affirmé.



L’incident survenu près du Second Thomas, un atoll des îles Spratleys, s’est déroulé au lendemain d’une autre confrontation entre des garde-côtes chinois qui ont “entravé” au moyen de canons à eau trois bateaux du gouvernement philippin qui ravitaillaient des pêcheurs philippins près du Scarborough Shoal, un récif contrôlé par Pékin au large de l’île philippine de Luçon.