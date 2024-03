Bassirou Diomaye Faye : “le peuple sénégalais a choisi la rupture”

26/03/2024 07:16

Le président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, après les premiers résultats provisoires qui le placent largement en tête, s’est dit engagé à gouverner avec humilité, en inscrivant son action dans une perspective de ”réconciliation nationale, de refondation des institutions et de donner corps à la rupture pour laquelle les Sénégalais l’ont choisi”.