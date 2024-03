Bassirou Diomaye Faye, le 4e président le plus jeune d'Afrique

28/03/2024 18:28

​En remportant la Présidentielle de ce 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye, qui a fêté le lendemain ses 44 ans, est devenu le plus jeune président de l'histoire du Sénégal. Mais en Afrique, Diomaye Faye ne sera pas le chef d'Etat le plus jeune en exercice lors de sa prise de fonction le 3 avril prochain.



En effet, comme le révèle ce classement établi et compilé par Seneweb, Bassirou Diomaye Faye sera le 4e président le plus jeune en activité en Afrique. Il est loin derrière le minot sur cette liste, le Burkinabé Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir il y a plusieurs mois suite à un coup d'Etat. D'ailleurs, deux autres putschistes devancent Diomaye, à savoir Mahamat Idriss Deby (Tchad) et Assimi Goita (Mali).



Egalement, deux autres putschistes suivent Diomaye à la 5e et la 6e place, avec la présence respectivement de Mamadi Doumbouya (Guinée, ainé de Diomaye de quelques jours) et Brice Oligui Nguéma (Gabon).



En d'autres termes, Bassirou Diomaye Faye sera le plus jeune président en exercice démocratiquement élu en Afrique, devant le Malgache Andry Rajoelina (50 ans).



Le classement des plus jeunes présidents africains en exercice



1. Ibrahim Traoré, Burkina Faso, (36 ans)

2. Mahamat Idriss Déby, Tchad, (40 ans)

3. Assimi Goita, Mali, (41 ans)

4. Bassirou Diomaye Faye, Sénégal, (44 ans)

5. Mamadi Doumbouya, Guinée, (44 ans)

6. Brice Oligui Guéma, Gabon (49 ans)

7. Andry Rajoelina, Madagascar (50 ans)

8. Umar Sissoco Embalo, Guinée-Bissau (52 ans)

9. Mswati III, Eswatini (55 ans)

10. Évariste Ndayishimiye, Burundi (55 ans)