Bassirou Diomaye Faye au Rwanda : vers un nouveau souffle des relations Dakar-Kigali

18/10/2025

En visite officielle au Rwanda, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé, ce jeudi, sa volonté de renforcer les liens de coopération entre le Sénégal et le Rwanda, saluant le leadership de son homologue Paul Kagameet l’exemple de résilience du peuple rwandais.



« Cette visite, que je souhaitais effectuer depuis mon accession à la tête du Sénégal, vise à renouveler les relations d’amitié fraternelle entre nos deux pays », a déclaré le président Faye lors d’une allocution à Kigali.





Accueilli avec chaleur par le président Kagame, le chef de l’État sénégalais a rendu un vibrant hommage aux victimes du génocide des Tutsi et a salué les réformes transformatrices qui ont permis au Rwanda de devenir « l’une des success stories du continent ».





Sur le plan bilatéral, M. Faye a mis en avant la convergence de vues entre Dakar et Kigali, notamment sur le développement, la paix et la souveraineté africaine, tout en reconnaissant que les échanges économiques restent en deçà des attentes.



« Nous devons donner un contenu plus dynamique à notre coopération », a-t-il affirmé, proposant la mise en place d’une grande commission mixte pour explorer de nouvelles opportunités dans des secteurs clés : agriculture, santé, éducation, numérique, transport, urbanisme, culture et sport.





Le président Faye a conclu en appelant à un panafricanisme d’action, fondé sur la solidarité, la dignité et le progrès partagé. Un message fort, dans un contexte continental en quête de modèles endogènes de développement.





