Bassirou Diomaye Faye a présidé la cérémonie de levée des couleurs du 64e anniversaire de l’indépendance

04/04/2024 10:54

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce jeudi, au Palais de la République, la cérémonie de levée des couleurs, à l’occasion du 64e anniversaire de l’accession du Sénégal à l’indépendance.

A son arrivée, il a procédé à une revue des troupes avant de saluer les dirigeants des institutions nationales. Il a ensuite assisté à la cérémonie de levée des couleurs. Un cérémonial marqué par sa sobriété et sa brièveté.



En raison du contexte lié à la tenue de la présidentielle organisée dans un délai très court après avoir été reportée, la fête de l’indépendance a été réduite à une cérémonie de levée de couleurs au Palais de la République. Des cérémonies de levée des couleurs sont également prévues dans les régions et départements du pays.



En temps ordinaire, la fête nationale est souvent célébrée par un temps défilé civilo-militaire sur le boulevard Général de Gaulle, en face de l’obélisque de la place de Nation. Lors des alternances survenues en 2000 et 2012, les présidents élus (Abdoulaye Wade et Macky Sall) avaient assisté à des cérémonies de prise d’armes à la place de l’Indépendance.



Cette année, la cérémonie est une sorte de baptême de feu pour le président de la République, qui a prêté serment mardi avant d’être installé le même jour à l’issue de la passation de pouvoir avec son prédécesseur.



L’édition de cette année est placée sous le thème ‘’Les Forces armées au cœur de la cohésion nationale”. Ce thème “nous interpelle par son actualité et sa pertinence’’, a commenté le chef de l’Etat, dans son adresse à la Nation à la veille de la célébration de la fête de l’indépendance.



‘’Il nous rappelle qu’au-delà du cérémonial, la fête nationale est surtout l’occasion d’une introspection individuelle et collective sur notre commun vouloir de vie commune’’, a dit le président Faye. Selon lui, les forces de défense et de sécurité offrent un bel exemple de ce que doit être le vivre ensemble sénégalais.



‘’Nos Forces de défense et de sécurité, sous le concept Armée-Nation, symbolisant la diversité et la cohésion de leurs composantes socio-culturelles, nous offrent un bel exemple de ce que doit être le vivre ensemble sénégalais’’, a déclaré Bassirou Diomaye Faye.



Il a réaffirmé ‘’la reconnaissance de la Nation’’ aux officiers, sous-officiers et militaires du rang, qui ont ‘’choisi le métier risqué des armes’’.



‘’Je vous exprime ma fierté, mon soutien et mon entière confiance dans vos missions au service de la patrie, de la paix en Afrique et dans le monde. Je salue la mémoire de nos Jambaars tombés au champ d’honneur et souhaite prompt rétablissement aux blessés’’, a-t-il dit. Il a assuré que l’Etat restera toujours solidaire de leurs familles, avec soin et compassion.



Il a annoncé des mesures fortes contre la vie chère, de larges concertations sur le système politico institutionnel et judiciaire et sa volonté de promouvoir une gouvernance vertueuse.



Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu président de la République à l’issue du scrutin de la présidentielle du 24 mars, quinze jours après sa sortie de prison.



APS