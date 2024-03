Bassirou Diomaye FAYE : " la marche vers le projet se poursuit "

15/03/2024 07:16

« Nous sommes convaincus de votre engagement et votre détermination. Ceux qui étaient dans des difficultés, l’ont vécu dignement et n’ont jamais perdu espoir. Vous avez toujours cru au projet. Vous l’avez montré à tous les niveaux »!



En ces termes, le secrétaire général du parti dissous le Pastef s’adressait à l’immense foule qui s’est déplacée à la cité Keur Gorgui pour l’accueillir en même temps que le président Ousmane Sonko. Ce dernier qui n’aurait pas encore regagné son domicile, serait dans un hôtel de la place. Mais en attendant, c’est le président de la coalition Diomaye President qui prend parole pour rassurer les militants.



« Ousmane Sonko et moi, sommes revenus vous accompagner dans cette lutte que vous n’avez jamais abandonné. Le président Ousmane Sonko est sorti. Nous allons animer ensemble une conférence de presse ensuite, continuer avec la caravane Diomaye President pour aller à l’intérieur du pays et parler aux sénégalais » informe le candidat qui retrouve enfin sa coalition.



L’inspecteur des impôts a également profité de cette prise de parole pour remercier les leaders qui se battent tous les jours sur le terrain notamment en cette période de campagne.