Barthélémy Dias : « le Sénégal n’est rien d’autre qu’une dictature »

18/12/2024 19:57

Empêché de tenir sa conférence de presse à l’Hôtel de Ville de Dakar, Barthélémy Dias, accompagné de Bougane Gueye Dany et s'exprimant depuis sa voiture, a déclaré : « Que tous les Sénégalais voient par eux-mêmes : notre pays n’est rien d’autre qu’une dictature. Nous resterons debout et continuerons à résister. »



Pour rappel, Barthélémy Dias, déjà destitué de son siège de député, a récemment été révoqué de ses fonctions de maire de Dakar. Ses avocats ont déposé deux recours, l’un auprès du Conseil constitutionnel et l’autre devant la Cour d’appel.