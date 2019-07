Baromètre de la corruption: Les corps les plus corrompus au Sénégal vilipendés

C’est le rapport 2018 de Transparency international qui le dit. Publié à l’occasion de la journée de lutte contre la corruption, ce rapport, présenté par le Forum civil sénégalais en partenariat avec Afrobarometer, étale les avilissements de 35 pays africains, dont le Sénégal.

En ce qui concerne notre pays, un tableau sombre est dressé notamment chez les policiers et chefs d’entreprise.



Dans un sondage réalisé, 47% de Sénégalais sont d’avis que la corruption s’est accrue ces douze (12) derniers mois.



Pour les populations interrogées, la police est le corps le plus corrompu du Sénégal suivie des chefs d’entreprise et autres hommes d’affaires. M



Les députés sont également cités ainsi que les magistrats, le gouvernement et les guides religieux.