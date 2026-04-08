Bargny : Comment un voleur de portables détruisait des couples et des foyers

08/04/2026

Fin de cavale pour un malfaiteur d'un genre particulier qui semait la désolation au sein des foyers de Bargny. La police a procédé à l'arrestation d'un individu spécialisé dans le vol de téléphones portables, dont le mode opératoire allait bien au-delà du simple préjudice matériel.



L'homme est accusé d'avoir brisé des fiançailles et ruiné plusieurs familles en utilisant les données personnelles contenues dans les appareils dérobés.



Après avoir commis neuf forfaits, le suspect a été appréhendé suite à une enquête minutieuse des services de police, relate Seneweb.



En exploitant l'intimité des victimes (messages, photos et vidéos), il exerçait des pressions ou diffusait des informations compromettantes, provoquant des ruptures sentimentales et des conflits familiaux profonds. Le mis en cause a été déféré au parquet pour vol et atteinte à la vie privée.





MS



