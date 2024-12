Bango : la prolifération des plantes envahissantes, une menace pour la pêche

21/12/2024 13:57

NDARINFO - À Bango, une menace environnementale prend de l'ampleur et met en péril les moyens de subsistance des pêcheurs locaux. La prolifération alarmante de plantes envahissantes sur la partie amont du fleuve (depuis Mboubène) risque d'engendrer un phénomène d'eutrophisation, avec des conséquences désastreuses pour l'écosystème local.