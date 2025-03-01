Bango, au cœur du miel des mangroves

À Bango, au cœur des mangroves de Saint-Louis, l’imam Mamadou Mbaye a troqué ses filets de pêcheur pour les cadres d’abeilles. Fondateur du GIE Soxali Alamgui et du Centre écologique de Bango, il produit un miel pur et inédit, issu du butinage des palétuviers. Soldat de l’environnement, il forme de nombreux jeunes à l’apiculture et à la préservation des écosystèmes, tout en portant l’ambition de créer le premier label de miel de Saint-Louis, cultivé depuis la mangrove. Un or liquide né de la patience, de la foi et de l’amour de sa terre.