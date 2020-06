Banditisme : Un gang sème la terreur à Ngallèle

Un groupe de malfrats perturbe la vie des Ngallèlois. Leur dernière cible, un étudiant de l'université Gaston Berger du nom Lamine NIANG. Sept (07) individus l’ont agressé dans la nuit du dimanche, vers 21 heures, a-t-on appris. Son ordinateur et son téléphone portable ont été emportés en plus d’une une somme de 250.000 FCFA trouvée par devers lui. D’autres bien personnels ont été dérobés au cours de l’attaque. L’étudiant a été évacué à l'hôpital Régionale de Saint-Louis et une enquête a été ouverte.



