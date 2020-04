Bamba FALL : « Les marchés du riz ont été octroyés dans les règles de l'art »

À l'image d'autres nations du monde, le Sénégal, sous la vision éclairée du président Macky Sall, a très tôt pris ses responsabilités, pour faire face, de manière efficace, au covid-19.



Une terrible pandémie à la fois contagieuse et meurtrière. Une batterie de mesures hardies a été prise et une loi d'habilitation a été votée par l'Assemblée nationale pour permettre au chef de l'État de prendre des ordonnances. Pour accompagner les Sénégalais dans ce contexte inédit, le président Macky Sall n'a pas lésiné sur les moyens avec la mise en place de force covid-19.





Dans cet élan de solidarité, d'importantes quantités de vivres sont en train d'être distribuées aux couches les plus vulnérables. Un acte que tout sénégalais responsable doit saluer à sa juste mesure. Mais, depuis quelques jours, des oiseaux de mauvais augure s'illustrent négativement avec des accusations qui ne les honorent pas.



À mon avis, vouloir politiser cette affaire est tout simplement indécent. Les accusations contre les autorités ne reposent sur rien. Les marchés du riz ont été octroyés dans les règles de l'art. Pourquoi stigmatiser une personne qui a gagné légalement deux marchés ? Dire que telle personne n'a pas le droit de gagner un marché, sans apporter des preuves irréfutables, n'est pas une bonne attitude.



Si les marchés avaient été octroyés à des sénégalais au détriment d'un étranger qui était moins disant, des gens allaient crier au scandale. Maintenant, on donne les marchés au moins disant, certains estiment qu'il fallait donner les marchés aux sénégalais uniquement. Il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent. Le président de la République privilégie toujours les intérêts des populations. C'est ça une posture républicaine. J'appelle ces intermittents du spectacle à savoir raison gardée et à faire preuve de retenue.



L'heure n'est pas à la politique, mais à la cohésion nationale pour bouter hors du pays ce redoutable ennemi. J'encourage le président Macky Sall à poursuivre dans sa dynamique. Nous ne devons pas accepter d'être divertis. Les Sénégalais sont conscients des efforts du président Macky Sall pour les soulager. Et c'est ça l'essentiel.



Bamba FALL

Responsable politique de l’APR