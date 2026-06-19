Baltimore : la communauté sénégalaise en deuil après le meurtre de Cheikh Dieng

19/06/2026

La communauté sénégalaise de Baltimore, dans le Maryland, est en deuil après le décès brutal de Cheikh Dieng, 31 ans, retrouvé sans vie le 9 juin dernier dans son appartement ravagé par les flammes.





L'autopsie a révélé que le jeune homme avait reçu deux balles avant que le feu ne soit volontairement déclenché. La police de Baltimore a immédiatement requalifié l'affaire en enquête pour « homicide et incendie criminel ». Les détectives de la brigade criminelle poursuivent leurs investigations pour retracer les circonstances exactes du drame et identifier le ou les auteurs de cet acte criminel.





Face à cette perte, les proches de la victime se mobilisent pour rapatrier sa dépouille au Sénégal. Son ami Ibrahima Mbaye a lancé une campagne GoFundMe afin de soutenir l'épouse et l'enfant de Cheikh Dieng. « Cheikh Dieng était un membre très apprécié de notre communauté.





Il avait immigré du Sénégal aux États-Unis en quête d'une vie meilleure », peut-on lire sur le site dédié à la collecte de dons, qui appelle à la solidarité pour offrir une sépulture digne à celui dont la vie a été fauchée par une violence inouïe.





MS/NDARINFO.COM



