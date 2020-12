Balla FALL irrité par "l’arrogance et le mépris de Mansour FAYE à l’endroit des Saint-Louisiens"

Membre fondateur et pionnier de l’Alliance pour la République (APR). Ex-coordinateur adjoint de cette formation politique, ex-coordinateur adjoint de BBY à Saint-Louis, Balla FALL sort au vitriol après un long séjour à l’international. Un retour au terroir mis à profit par le fils de Léona pour remobiliser sa base affective. Dans cet entretien accordé NDARINFO, il revient sur la situation du parti et le débat sur la "rebaptisation" des rues qui secoue la ville.