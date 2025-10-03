Bakel : cinq villages de la commune de Ballou inondés après les lâchers du barrage de Manantali

03/10/2025

Les lâchers d’eau en provenance du barrage de Manantali, au Mali, ont provoqué de graves inondations dans cinq villages de la commune de Ballou (département de Bakel). Ballou, Yaféra, Aroundou, Golmy et Kounghany sont aujourd’hui sous les eaux, contraignant plusieurs familles à quitter leurs habitations.



« La situation est catastrophique. Ils ont envoyé plus de 3.000 mètres cubes d’eau. Tous les cinq villages de la commune sont dans l’eau », a déclaré le maire de Ballou, Cheikh A. Camara, décrivant des scènes de désolation.



Les écoles locales ont été transformées en abris provisoires, perturbant la rentrée scolaire prévue dans les prochains jours. « Contrairement aux autres enfants du Sénégal, les élèves de la commune de Ballou vont avoir un retard d’au moins 15 jours », a ajouté l’édile, alors que des tentes sont érigées pour accueillir d’autres sinistrés en prévision de nouveaux lâchers.



Selon les autorités administratives, l’évacuation des populations était la priorité. Toutefois, elles reconnaissent l’impact direct sur la disponibilité des salles de classe et le déroulement du slogan « Ubi téy, diang téy ».



Les inondations ont aussi paralysé les forages d’Aroundou et de Kounghany, privant les habitants d’accès à l’eau potable. Face à cette situation, le maire appelle l’État à un soutien d’urgence, notamment par la fourniture de matériaux de construction pour renforcer la résilience des populations.



