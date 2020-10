Baisse drastique des cas contacts. Dakar, épicentre du Covid-19

Dakar est l’épicentre de la maladie du coronavirus. Sur les 17 cas communautaires de ce jour, les 16 sont issus de la région de la Dakar. Ils ont été répertoriés dans les localités suivantes : Almadies, Mbao, Thiès, Cité keur Gorgui, Cité Sonatel, Dakar Plateau, Fann, Guédiawaye, Liberté 4, Maristes, Mermoz, Nord Foire, Pikine et Sacré cœur. Le 17e cas communautaire provient de Touba.



En effet, ce mercredi, 24 cas positifs ont été enregistrés sur un échantillon de 1293 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1,86%. En sus des cas importés, il a un cas contact et 6 cas importés. Le directeur de la prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye a aussi annoncé 63 cas déclarés positifs et 5 cas graves qui sont pris en charge dans les services de réanimation. Un cas de décès a été enregistré ce mardi.



A ce jour, informe le porte-parole du ministre de la Santé et de l’Action sociale, il y a 15331 cas déclarés positifs dont 13571 guéris, 316 décès et 1443 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les populations à respecter les mesures individuelles et collectives.

Avec EMEDIA