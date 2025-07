Baccalauréat 2025 à Saint-Louis : les premiers résultats sont tombés

Les premiers résultats du baccalauréat général 2025 ont été publiés ce lundi à Saint-Louis. Le centre du lycée des jeunes filles Ameth Fall a ouvert les proclamations, avec deux jurys couvrant les séries S2, L1 et L2.



En série L2 (jury 985), sur 290 candidats, 95 ont été admis d’office et 141 sont convoqués au second tour.



En série L1, un seul candidat a été admis sur cinq, les quatre autres devront repasser les épreuves. À noter qu’une mention Très Bien et plusieurs mentions Bien ont été décernées dans ce centre.