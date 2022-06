Bacar DIA sermonne Macky SALL : " Engagez la RECTIFICATION avant qu’il ne soit trop tard"

21/06/2022 20:16

Les tensions préélectorales secouent l’arène politique sénégalaise ces derniers temps et ont failli plonger le pays dans le chaos, vendredi dernier. Trois morts et les arrestations de leaders de l’opposition ont été notées lors de la manifestation non autorisée de Yaw.





Un regain de violence qui peut conduire le pays dans une situation imprévisible, selon l’ancien ministre de la communication, Bacar Dia. Ce dernier a écrit une lettre ouverte au Président de la République, Macky Sall. Voici in extenso son message adressé au Chef de l’Etat.



‘’Excellence, cher ami !



Ensemble nous avions engagé la bataille contre un troisième mandat en 2012. Aujourd’hui, l’histoire semble se répéter !



Vous semblez engager l’administration dans une stratégie d’élimination de vos adversaires politiques. Cette démarche est violente !





La violence institutionnelle et le sentiment d’injustice, peuvent entrainer des tensions sociales aux conséquences imprévisibles pour notre cher pays.



Les étudiants, les enseignants, le personnel médical, travaillent dans des conditions à peine humaines, les hôpitaux transformés en mouroirs, les bébés consumés dans les services de néonatalogie. Voilà excellence la violence à laquelle vous nous soumettez !



Libérez les manifestants ! Encadrez les manifestations ! Ouvrez la compétition à toutes les forces politiques ! Ne confisquez pas nos libertés!





Engagez la RECTIFICATION avant qu’il ne soit trop tard !’