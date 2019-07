Bac 2019 - Faibles résultats : Les acteurs indexent le système éducatif sénégalais

Les acteurs de l’éducation, constatant la tendance baissière des résultats du baccalauréat de cette année, exhortent à revoir le système éducatif sénégalais. D’après eux, le système est en déphasage avec les réalités économiques et culturelles du pays.



L’examen du Bac de cette année a enregistré un taux de réussite de 14%. Et, ils estiment que plusieurs facteurs expliquent la baisse des performances scolaires au Sénégal. Les parents d’élèves et enseignants, interpellés par Sud FM, exhortent à revoir les contenus des programmes. « Depuis plusieurs années, les résultats des examens ne cessent de connaître une tendance baissière inquiétante. L’édition de cette année n’a pas dérogé à cette règle, dès lors qu’on parle d’un taux de réussite de 14% au 1er tour », constate-t-on.







Ainsi, le Secrétaire général du Saems, Saourou Sène, soutient avoir personnellement, vu à l’examen du Bac de cette année, des correcteurs qui n’ont pas le niveau pour participer à la correction des épreuves. « Je veux comprendre ce qui se passe. Cette année, des moins diplômés sont convoqués pour payer moins d’argent. Il y a un problème. L’autre aspect, le nombre de correcteur a été réduit, alors que le nombre des élèves candidats a augmenté », regrette-t-il.







Le président de l’Inapes, Abdoulaye Sané liste les facteurs bloquants. Il reste d’avis que les familles ne peuvent plus prendre en charge les frais scolaires de leurs enfants. Et, dans certaines zones, il y a toujours des abris provisoires qui servent de cadre pour les élèves. « Des lycées sont entièrement faits d’abris provisoires. En plus, il y a l’absence d’équipements et les grèves qui contribuent à la faiblesse des résultats scolaires », a-t-il, dénoncé.







Leral