Babacar GAYE: " Près 20 millions FCFA déjà disponibles dans le compte" du GIE "DIAPALÉ NDAW YI"



En marge de son passage à l’émission « le Grand débat » de la radio Zik FM/ Saint-Louis, Babacar GAYE, responsable de l’Alliance pour la République (APR) à la langue de Barbarie est revenu sur les missions et le fonctionnement du GIE « DIAPALÉ NDAW YI » dont il est le président. Il annoncé devant le duo Babacar Niang-Colombo qu’à ce jour et moins de deux semaines après son lancement, près de 20 millions FCFA sont déjà disponibles dans le compte.



« Cela démontre que les Saint-Louisiens adhèrent positivement à ce projet citoyen qui vise à accompagner les jeunes avec un fonds ouvert sous forme d’actionnariat », a-t-il indiqué.



Pour rappel, après son lancement le 20/12, des jeunes étaient montés au créneau pour dénoncer leur mise à l’écart. À ce propos, M GAYE dira que « des rencontres antérieurement programmées dans le plan d’action ont lieu avec les conseils de jeunesse du département et vont se poursuivre avec toutes les entités de toutes obédiences et sans aucune coloration politique ».



Le président du conseil d’orientation de la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) renseigne que « les jeunes blogueurs et d’autres jeunes anonymes seront rencontrés pour un partage inclusif de cet outil que Mansour FAYE et d’autres Saint-louisiens ont mis en place pour aider les jeunes à travers des projets innovants et structurants à tendre vers l’auto-emploi Appui et accompagnement des jeunes de la Commune et du département de Saint-Louis dans la mise en œuvre de leurs projets ».



Il faut signale que le GIE « DIAPALÉ NDAW YI » ambitionne d’aider à la création de microentreprises et le renforcement de la capacité des jeunes. Il se veut un dispositif d’appui à la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes, la création d’incubateurs et la mise en place d’une synergie et de partenariat avec les collectivités territoriales. Cet instrument veut encourager d’autres actions de développement économique pour la frange jeune de la population.



