Babacar GAYE : « Le Mail Que Karim WADE A Envoyé À Son Père Pour Qu’on M’exclut Du Parti M’est Parvenu Par Inadvertance »

Membre du mouvement ‘Suxali Sopi’, l’ancien porte-parole du PDS donne de gigantesques pouvoirs au fils du président WADE. Selon Babacar GAYE, Karim WADE est l’instigateur de tout ce qui se passe au sein du parti.



« Actuellement, à chaque fois que WADE prend une décision, retenez bien que c’est Karim qui a décidé. Il ne faut pas se voiler la face. Le président Abdoulaye WADE n’a d’yeux aujourd’hui que pour Karim WADE pour ce qui concerne le Parti Démocratique Sénégalais. Avant, on le soupçonnait de vouloir lui faire la marche facile. Aujourd’hui, c’est une constante. Tout ce que le président Abdoulaye WADE fait, il le fait c’est soit en complicité avec Karim WADE, soit, sur la suggestion de Karim WADE », déclare Babacar GAYE dans les colonnes du quotidien Rewmi.



Prenant son propre exemple, l’ancien directeur de cabinet politique de Me WADE estime avoir lui-même fait les frais de cette toute puissance de Karim. ‘On m’a dit et j’ai constaté de visu par un acte qu’il a écrit, envoyé à son père pour qu’on me renvoie du PDS », déclare-t-il tout en précisant qu’il peut montrer la preuve qui est sur son téléphone.



« Le mail qu’il a envoyé à son père pour qu’on m’exclu du parti, et par inadvertance le mail m’est parvenu. Ma réaction à ce mail c’était le mépris total parce que je ne suis pas quelqu’un qu’on expulse », peste-t’il.



WALF