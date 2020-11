BALISAGE DE LA BRÈCHE : les travaux engagés (vidéo)

Le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime a donné le coup d’envoi, jeudi, des travaux de balisage de la brèche de Saint-Louis. Alioune NDIOAYE a soutenu qu’un délai de trois mois et demi sera nécessaire pour finaliser l’opération. En, plus d’une visite du canal de délestage qu’il a effectuée à côté de son homologue ministre et maire Mansour FAYE, le ministre a remis des pirogues en fibre de verre, des moteurs et des équipements de sécurité au CLPA de Saint-Louis. « Les travaux vont coûter sept milliards de francs CFA », a-t-il noté en saluant l’apport conséquent fourni par le président Macky SALL.