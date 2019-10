BALACOSS : le Conseil de quartier offre des kits scolaires à plus d'une centaine d'élèves (vidéo)

Cette dotation est le fruit d’un plan d’action élaboré par le conseil de quartier après avoir recueilli l’ensemble des doléances émises par les Organisations communautaires de base (OCB) de BALACOSS. En plus de cibler des familles bénéficiaires à l’intérieur du quartier, les meilleurs élèves des écoles Boubacar DIOP et Soukeyna KONARÉ ont été primés. « Nous voulons motiver les enfants et profiter de l’occasion pour demander aux parents de mieux suivre les enfants à la maison », a déclaré Moustapha DIOP, le président. Au total, 182 élèves ont été équipés …