BAISSE NOTABLE DU TAUX DE POSITIVITÉ. DEUX JOURS SANS DÉCÈS

Aucun cas de décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré depuis 48h. C’est la tendance baissière de la semaine dernière qui est maintenue, avec plus d’indice positifs et se confirme avec le taux de positivité qui a également connu une baisse considérable, passant de 5% hier à 4% aujourd’hui.

Selon les résultats virologiques du ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur les 944 prélèvements effectués, 44 sont revenus positifs, ce mardi, 1 septembre 2020. 25 cas parmi ces nouvelles infections sont des contacts suivis, et, il y a eu 1 cas importé. Comme hier, les cas communautaires sont au nombre de 18, ce mardi.

Ces nouvelles contaminations communautaires ont été détectées dans onze localités différentes : à Saraya (5), Matam (2), Nioro (2), Thiès (2), Dieupeul (1), Dagana (1), Kolda (1), Oussouye (1), Richard Toll (1), Saint Louis (1), Ziguinchor (1). Le constat notable est qu’il n’y a eu qu’un seul cas communautaire dans toute la région de Dakar !

Autre nouvelle qui confirme cette tendance, le nombre de patients déclarés guéris (45) dépasse encore celui de nouveaux cas positifs (44), tandis que la liste des cas grave continue de baisser, passant à 31 patients maintenus dans les salles de réanimation, alors que l’on frôlait la cinquantaine de cas il y a quelques jours.

Toutefois, ces résultats encourageants ne doivent pas faire baisser la garde. Les mesures barrières sont encore plus importantes que jamais car, malgré cette accalmie, il faut noter que les chiffres restent impressionnants.

Après six mois de la présence du virus sur le territoire national, le Sénégal a enregistré 13 655 cas positifs dont 9 484 guéris, 2 84 patients décédés et 3 886 sont en encore sous traitement.



Avec EMEDIA