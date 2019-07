Axe Dakar - Saint Louis : il est maintenant possible de passer par Lompoul !

La route goudronnée de Dakar - Saint Louis en passant par Gandiol, Lompoul et Mboro est maintenant praticable. Un nouvel axe qui va non seulement participer à promouvoir l'économie mais aussi à faciliter tout déplacement. À présent, toute voiture peut quitter Saint Louis, passe par Gandiol, Potou, Lompoul et Diogo pour rallier sur Dakar. C'est la fin du long trajet Saint Louis - Louga - Kébémer - Dakar !