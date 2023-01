Awa Ndiaye lance son mouvement

15/01/2023 19:49

«And Wakh Ak Askan Wi», c’est le nouveau mouvement lancé sous une grande mobilisation, hier samedi, à Saint-Louis, par l’ancienne ministre d’Etat, non moins présidente de la Commission de protection des données personnelles (CDP, Awa Ndiaye, : « Des responsables politiques et autres sympathisants venant de toutes les régions du Sénégal m’ont recommandé de mettre en place un mouvement pour reprendre le travail à la base. Mais, après moult réflexions, j’ai pris la décision de me jeter à l’eau », a expliqué la présidente de la CDP, Awa Ndiaye.



Longtemps restée, loin de la vie politique, Mme Ndiaye a dit prendre un recul pour mieux sauter : « Je suis restée plus de trois ans sans faire de la politique. D’aucuns ont pensé qu’ Awa Ndiaye a abandonné la politique alors que ce n’était pas le cas. Il fallait reculer pour mieux sauter. Et, c’est ce que j’ai fait avec un engagement politique extraordinaire pour apporter quelque chose à Saint-Louis et tous ses alentours. Cette force est intacte et est toujours là pour le démarrage des travaux avec tous les militants et sympathisants ; ce qui va nous permettre d’ouvrir une nouvelle page », a-t-elle confié.