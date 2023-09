"Avenue Macky SALL" : des conseillers municipaux s'érigent contre une "décision impopulaire"

27/09/2023 18:30

Des conseillers municipaux marquent leur opposition au projet de débaptisation de l'avenue General De Gaulle au nom du président Macky SALL. Ces élus, plus d'une quinzaine, decident de faire face contre la volonté de l'édile et demande à la population de " se mobiliser pour faire comprendre à Mansour Faye que Saint-Louis n'est pas sa propriété". Voici leur communiqué transmis à NdarINFO.