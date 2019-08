Autosuffisance en riz : AfricaRice vante les mérites de ses semences hybrides (vidéo)

Producteurs de la vallée, exploitants industriels et techniciens agricoles ont participé, mardi, à une journée de promotion des variétés de riz hybrides, développées par AfricaRice et homologuées par L'Institut sénégalais de Recherche agricole (ISRA).



Cette certification autorise de manière officielle la culture et la consommation à grande échelle de ces nouvelles lignes agricoles. Une première au Sénégal après plusieurs années de recherche.



Les nouvelles semences sont de cycle court, notent les expert de l'organisation en marge de la cérémonie de présentation au centre de NDIAYE. Elles sont encensées par un arome naturel, contrairement aux produits parfumés et importés comportement plusieurs risques sanitaires. Ces variétés très convenables à la consommation, d’après les tests effectués par les experts, assurent un important satisfaisant.



>>> Suivez les impressions des parties prenantes ...