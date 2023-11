Autosuffisance en moutons : Saint-Louis accueille une session d’informations sur la phase 2 du projet «Imam»

25/11/2023 11:25

Des édiles des départements de Saint-Louis et de Dagana ont pris part hier vendredi à une rencontre d’informations et de sensibilisation sur la deuxième phase du projet relatif à l’Initiative des maires pour l’autosuffisance en moutons (Imam) 2022-2027.



Ce programme mis en œuvre par l’Association des maires du Sénégal (Ams), en collaboration avec le ministère de l’Élevage et des productions animales et l’Ong Heifer international Sénégal, veut contribuer à l’objectif d’autosuffisance en moutons fixé par le gouvernement du Sénégal et améliorer les moyens de subsistance (revenus et résilience) des familles à travers une chaîne de valeur ovine inclusive.



Il s’est inscrit en droite ligne Programme nationale d’autosuffisance en moutons (Pronam) , démarré en 2015.



« Une première phase déroulée dans 5 régions et 24 communes a obtenu des résultats satisfaisants », renseigne Mamadou Aliou KA, le manager d’IMAN. « Nous avons un objectif de 121.410 bénéficiaires dans 250 communes », a-t-il en invitant aux maires de la région de venir adhérer au projet.