Autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis : le paiement des impenses a démarré

01/11/2023 11:03

Le paiement des impenses du projet d’autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Lois a démarré ce mardi à la préfecture de Saint-Louis. ‘’Cette vague concerne le premier lot des impactés de cette autoroute et d’autres suivront’’, confie le coordonnateur des impactés Ousmane Ndiaye interrogé par nos confrères de l' APS " Dans l’ensemble, ils sont 1350 personnes impactées par cette autoroute", a dit M. Ndiaye louant l’encadrement des autorités administratives notamment le préfet et l’Agence de gestion des routes (Ageroute).Selon lui, ‘’des garanties ont été données par le ministère des transports que cette autoroute n’allait démarrer sans le paiement intégral de tous les impactés et aujourd’hui cela nous rassure’’.Il a rappelé »que cette cérémonie est l’aboutissement d’une longue lutte acharnée et certains étaient sceptiques quant à cette issue heureuse ».Ousmane Ndiaye a noté que »992 impactés avaient des terrains nus et il serait judicieux à défaut d’avoir des terrains viabilisés de les indemniser à hauteur de 5 voire 7 millions, le prix actuel des terrains sur cet axe de la route nationale à l’université ».‘’Cependant nous laissons tout à l’appréciation des autorités pour l’indemnisation des ces personnes possédant des terrains nus », a t-il indiqué.Tout en saluant le niveau des montants alloués »aux personnes possédant des champ set maisons », il a estimé que »ces dernières ne seront jamais indemnisées à hauteur des sacrifices consentis pour disposer de ces biens et du préjudice moral qui va naitre de la séparation programmée des familles’’.L’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-lois est financée par la BAD à hauteur de 160 millions d’euros.