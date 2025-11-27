Autoroute Dakar–Saint-Louis : Sonko ordonne l’accélération des travaux

27/11/2025

Le Premier ministre Ousmane Sonko a ordonné mercredi, en Conseil des ministres, l’accélération de la sécurisation de la liaison maritime Dakar-Gorée, de la construction de l’autoroute Dakar-Saint-Louis, ainsi que de l’agropole du Sud.



« Il a clos sa communication sur trois projets : la sécurisation de la liaison maritime Dakar-Gorée, l’autoroute Dakar/Saint-Louis et l’agropole du Sud », indique le communiqué publié à l’issue du Conseil des ministres.





Selon le texte, le chef du gouvernement a présenté l’état d’avancement de ces infrastructures et les contraintes identifiées, avant de donner des instructions pour leur mise en œuvre diligente.





Le Premier ministre a souligné, selon le communiqué, la nécessité d’aligner les procédures administratives sur le rythme et les ambitions du Plan de redressement économique et social ainsi que de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».



M.S/NDARINFO





