Aujourd’hui 3 septembre 1783, la Grande-Bretagne cède à la France Saint-Louis, Podor et Gorée

Lors de la guerre d’indépendance déclenchée par les 13 colonies américaines voulant s’affranchir de la domination britannique, la France apporte son soutien aux dissidents et s’attire la foudre de la Grande Bretagne. Après 6 ans de rude bataille, les Britanniques capitulent le 19 octobre 1781 accédant ainsi aux exigences des indépendantistes. C’est ainsi que le traité de Paris sera signé le 3 septembre entre la Grande Bretagne et les 13 colonies dont elle accepte l’indépendance. Egalement, le traité de Versailles confirme le même jour que Saint-Louis et Gorée, au Sénégal, seront désormais sous commandement français.