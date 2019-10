Aujourd'hui : 1er octobre 1902, la capitale de l'AOF transférée à Dakar

Créée le 16 juin 1895, l’Afrique occidentale française est une communauté regroupant des états africains sous domination française. Par cette organisation, la France entend assurer sa légitimité et son autorité de façon plus solide sur ses colonies. Après avoir été longtemps la capitale de l’AOF, Saint-Louis perdra ce privilège au profit de Dakar le 1er octobre 1902.