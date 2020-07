Audio-Pluie de critiques sur Orange : l’ARTP interpellée

En effet, Boubacar Sèye, Président de HSF veut faire l’ére post Covid 19 , une année de délivrance.

Pour le principal accusé, depuis le début de la pandémie du coronavirus, les populations ne cessent de se plaindre des agissements frauduleux de la Sonatel sous le regard complice de l’ARTP. Des crédits téléphoniques aux pass internet, toutes sortes de stratégies sont mises en oeuvre pour soutirer de l’argent au pauvre citoyen déja tres éprouvé économiquement par la crise sanitaire .



Le positionnement stratégique de la compagnie, numéro un en fourniture internet et même en couverture réseau, l’absence de véritables concurrents, fait de la société Orange, ce grand monstre qui écrase tout sur son passage . Orange n’a aucune pitié pour sa clientèle sans laquelle elle n’existerait pas pour se vanter des centaines de milliards de chiffres d’affaires annuels.



Et pire, en cas de désagréments (ils sont quotidiens et fréquents), la Sonatel prend comme prétexte la COVID-19 pour expliquer des lenteurs volontairement créées pour décourager les consommateurs touchés par la mauvaise qualité du service.



Au banc des accusés figure aussi, l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (Artp). En effet, HSF indexe la structure pour “laxisme” et “complicité” pour que des entreprises comme la SONATEL , aient plus de respect pour le peuple sénégalais .



Autant de raisons face à cette injustice accablante, pour que nous lançons cette pétition pour un éventuel boycott de la Société et invitons à son partage massif.



DAKARMATIN