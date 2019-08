Audiences tous azimuts : Wade reçoit Awa Guèye Kébé et Thierno Bocoum

Après Alioune Tine, Ousmane Sonko, Adama Gaye et Mamadou Lamine Diallo, Me Abdoulaye Wade poursuit ses audiences. Selon Libération, il a reçu, hier mercredi, l'ancien ministre, Awa Guèye Kébé. Cette dernière dit avoir sollicité cette rencontre pour venir remercier l'ex-chef d'État pour tout ce qu'il a fait pour elle.



La veille, mardi 6 août, c'était au tour de Thierno Bocoum de faire le déplacement chez le Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds). Le président du mouvement Agir, qui a demandé à rencontrer Me Wade, voulait recueillir ses conseils et échanger avec lui sur l'actualité politique et économique au Sénégal.



SENEWEB