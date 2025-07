Au rythme de Tamkharit : le marché Sor bat son plein

À quelques heures de la célébration de Tamkharit, le marché Sor de Saint-Louis ne désemplit pas. L’ambiance est électrique, les étals débordent de produits, et chacun s’affaire à compléter ses achats pour marquer cette fête traditionnelle. Entre tensions sur les prix et espoirs de bonnes ventes, vendeurs et clients se croisent dans une effervescence typique des veilles de grands événements.