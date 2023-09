Au Sénégal, seuls 28 % des hypertendus connaissent leur statut.

07/09/2023 15:33

Dakar, 7 sept (APS) – Seuls 28,4% des personnes hypertendues vivant au Sénégal connaissent leur statut et parmi elles seules 17% sont sous traitement, a révélé le chef de la division des maladies non transmissibles, Dr Malick Hann, selon qui cette pathologie touche un adulte sur trois dans le pays.



« Au Sénégal, la prévalence de l’hypertension artérielle (HTA) est estimée à 29,8% chez les personnes de 18 à 69 ans, selon l’enquête STEPS réalisée en 2015. Les femmes (34,7%) sont plus touchées que les hommes (24,5%) », déclare-t-il dans un entretien avec l’APS.



Selon le médecin spécialiste en santé publique, « la prévalence de l’hypertension artérielle augmente avec l’âge : de 11% chez les femmes de 18 à 29 ans, la prévalence s’élève à 57% chez les femmes de 60 à 69 ans. Parmi tous ces patients hypertendus au Sénégal, seuls 28,4% connaissent leur statut, 17% sont sous traitement et seulement 8% sont bien contrôlés ».



L’hypertension artérielle est, selon le Dr Hann, « une élévation anormale et durable de la pression artérielle avec une pression artérielle systolique (PAS) supérieure ou égale à 140 mm Hg et/ou une pression artérielle diastolique (PAD) supérieure ou égale à 90 mm Hg, lorsque les conditions de mesure requises sont respectées chez l’adulte de plus de 18 ans ».



Le spécialiste de santé publique affirme que « l’hypertension artérielle est le facteur de risque cardiovasculaire le plus répandu dans le monde ». Il indique qu’elle augmente considérablement le risque de survenue des accidents cardiovasculaires via l’atteinte des organes cibles bien définis.



APS