Au Sénégal, le leadership au feminin

Aux nombreux obstacles liés à leur genre, elles ont répondu par leurs compétences. Elles sont de plus en plus nombreuses à occuper les places jusque-là réservées aux hommes. Auto-entrepreneuses ou directrices générales, comment les Sénégalaises ont-elles brisé le plafond de verre ? Contre quels freins, visibles ou invisibles, doivent-elles encore se battre en 2021 ? Comment faire évoluer leur carrière ?Avec nos invités :Khady Boye Hanne, directrice générale de la BGFI-SénégalSeynabou Dia, présidente fondatrice de l’Agence de communication et de conseil Global Emergence Corporation et Global Mind Consulting Gabon, co-fondatrice de Action Africa Culture 55, une initiative pour contribuer au développement d’industries culturelles créativesSafietou Seck, fondatrice de la marque de stylisme et de confection haut de gamme Sarayaa.