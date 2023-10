Au Caire : Ghazouani délivre un discours de fermeté à l’endroit d’Israël, lors d’un sommet sur la Palestine

22/10/2023 19:41

Lors d’un sommet au Caire en Egypte, ce samedi 21 octobre, le président mauritanien Ghazouani a dit espérer que cette rencontre contribue rapidement à remédier à la situation catastrophique dans la bande de Gaza et à accélérer les efforts vers la solution à deux États.



« La gravité de la situation actuelle appelle de toute urgence une réponse ferme de la part de tous et la mise en œuvre de tous les efforts possibles pour y remédier », a-t-il déclaré.



« La violence et les catastrophes dont est témoin cette région ne sont rien d’autre qu’un résultat inévitable et un stigmate du problème central qui mine sa sécurité et sa stabilité depuis des décennies, à savoir l’incapacité à faire respecter le droit des Palestiniens à établir un État souverain avec Jérusalem-Est pour capitale », a-t-il ajouté.



Pour le président mauritanien : « Il est temps que chacun soit convaincu que personne dans cette région ne bénéficiera d’une paix ou d’une sécurité durable si ce n’est dans la mesure où d’autres en jouissent. »



Dans son discours, le président Ghazouani a une nouvelle fois dénoncé « la destruction, le siège et les crimes flagrants contre l’humanité » dans la bande Gaza.



« Ce à quoi sont exposés les civils sans défense contredit toutes les valeurs et tous les principes et entre en conflit avec les fondements de la conscience humaine », a-t-il souligné.



Le président Ghazouani a également mis le doigt sur « l’incapacité [de la communauté internationale] à faire respecter le droit des Palestiniens à établir un État souverain avec Jérusalem-Est pour capitale ».



Ghazouani a également insisté sur deux points, lors de son discours. Le premier : trouver rapidement des couloirs sûrs pour acheminer l’aide humanitaire d’urgence et sécuriser à nouveau les services de base, tels que l’eau, l’électricité, les médicaments et le carburant.



Le second : œuvrer à l’établissement d’un cessez-le-feu immédiat, qui garantisse la fluidité des mouvements d’aide humanitaire et donne l’occasion d’œuvrer au rétablissement de la sécurité et de la stabilité.



Ce sommet avait réuni des dirigeants d’une trentaine de pays, ainsi que le chef de l’ONU, António Guterres ou encore le président du Conseil européen Charles Michel, qui ont tous appelé à une trêve.



Par Babacar BAYE NDIAYE

Pour Cridem