Atteinte de l’autosuffisance alimentaire : AfricaRice invite la jeunesse à exprimer son potentiel – vidéo

18/03/2022 00:07

« Dans plusieurs pays d’Afrique, plus de 70% de la population est constituée des jeunes. Cela veut dire qu’il y a de l’énergie et de l’intelligence suffisantes pour transformer le système de production et lancer de grandes cultures », a déclaré jeudi, le représentant d’AfricaRice au Sénégal. « Cet engagement peut être consenti au-delà de la riziculture », a-t-il dit en soulignant le rôle prépondérant que la jeune du continent doit jouer dans l’essor de la chaîne de production agricole. Baboucar MANÉ s’exprimait en marge d’une journée d’information et de sensibilisation sur les chantiers de l’UEMOA, partenaire de choix d’AfricaRice. Mme Aissa Sidikou KABO, représentante résidente de l’Union a magnifié l’intensité de la collaboration entre son organisation et AfricaRice et les résultats satisfaits notés dans le développement agricole grâce à l’expertise de cette dernière.