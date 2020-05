Attaques répétitives contre MMC : l’APR/WALO accuse des «politiciens encagoulés » et menace (vidéo)

« Nous mettons en garde certains politiciens encagoulés contre ces tentatives de saborder les excellents résultats obtenus pour satisfaire leurs agendas politiques personnels au détriment du peuple », ont déclaré, samedi, des militants de l’Alliance pour la République (APR) dans le département de Dagana lors d’un entretien avec la presse.



En a croire ces derniers, « la confiance du peuple et celle du Président Macky SALL, renouvelées plusieurs fois à Mouhamadou Makhtar CISSÉ dérangent certaines personnalités politiques aux agendas inavoués, pour mener à distance une campagne de diabolisation et tenter ainsi vainement de jeter le discrédit sur un homme dévoué, loyal, et serviteur de la nation ».



« Nous renouvelons notre confiance et notre soutien à notre frère MMC qui a toujours fait preuve de générosité et de disponibilité à notre égard à chaque fois que le besoin s'est fait sentir », ont-ils dit. Poursuivant, ils ont magnifié les réalisations acquises par les populations du WALO grâce au « dynamisme » de leur leader.



Ils ont notamment évoqué, « la baisse du prix des factures d’électricité pour les ménages en 2016 », « le renforcement de la généralisation de l’accès à l’électricité », « la création d’emplois », « la fin des délestages », « l’installation de plusieurs centrales électriques à Bokhol, DIASS, Kounoune, Kahone, Taiba Ndaye, Boutoute, Kounoune et autres ».