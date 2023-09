Attaque terroriste au Mali : 64 morts et plus d’une cinquantaine de terroristes neutralisés.

08/09/2023 09:30

Le Gouvernement de la Transition a le profond regret d'informer l'opinion que ce jeudi 07 septembre 2023, le Bateau «< TOMBOUCTOU » et la position des Forces Armées Maliennes (FAMas) de Bamba, dans la Région de Gao, ont fait l'objet d'attaques revendiquées par les terroristes du «< Groupe de Soutien à l'islam et aux Musulmans >>..



Le bilan provisoire fait état de 49 civils et 15 militaires tués , des blessés, .ainsi que des dégâts matériels sur le bateau



En riposte à cette double attaque, une action combinée aéroterrestre de nos vaillantes FAMAs a permis de neutraliser une cinquantaine de terroristes. En outre, des dispositions immédiates ont été prises pour évacuer tous les passagers, les blessés et sécuriser les lieux, qui font toujours l'objet de ratissage et de surveillance.



En cette douloureuse circonstance, Son Excellence Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l'Etat, le Gouvernement et le peuple malien présentent leurs condoléances les plus émues aux familles des personnes décédées et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés.



Ces attaquent illustrent, une fois de plus, la barbarie et la lâcheté des terroristes qui fuient l'offensive des FAMas et s'attaquent à des objectifs civils vulnérables.



Le Gouvernement de la Transition réitère son engagement sans faille à éradiquer le terrorisme, sous toutes ses formes et à poursuivre la réalisation des objectifs de la Transition, seule voie salvatrice de la Refondation de notre patrie.



Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens.



Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation,

Porte-parole du Gouvernement,

Colonel Abdoulaye MAIGA