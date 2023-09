Attaqué par un soldat tchadien qu'il soignait, un militaire français réplique et le tue

06/09/2023 06:49

Un infirmier militaire français a tué par balle mardi un soldat tchadien qu'il soignait et qui l'a agressé au scalpel dans une base des forces françaises à Faya-Largeau, dans le nord du Tchad, a annoncé un gouverneur local à l'AFP.