Attaque à main armée dans un hôtel à Mbour : plus de 12 millions FCFA emportés

19/01/2025 20:07

L 'hôtel Riu Baobab de Saréne (Mbour/ la Petite-Côte) a été la cible d’une attaque à main armée dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier 2025. Les assaillants ont réussi à emporter 12.100.000 de Fcfa et autres objets de valeurs et à saccager les vitres de deux voitures pick-up.



Selon les informations données par la Rts, une vingtaine de malfaiteurs, armés de fusils de chasse, ont pris d’assaut l’hôtel. Leur cible principale était la réception où ils ont récupéré l’argent. Dans leur fuite, les assaillants ont tenté d’utiliser un bus de l’hôtel, mais ont été interceptés par les gendarmes à la sortie.

Par ailleurs, les assaillants ont tenu tête aux forces de l’ordre, en ouvrant le feu. Après la riposte des gendarmes, les assaillants se sont retournés à l’intérieur de l’hôtel. La même source rapporte que ces individus ont réussi à tromper la vigilance des gendarmes qui ont encerclé les lieux, et à s’échapper en coupant les fils barbelés avant de se réfugier dans la forêt laissant derrière eux leur matériel.



Toutefois, aucun blessé n’a été signalé parmi le personnel de l’hôtel ni du côté des forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte.



Pressafrik