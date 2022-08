Aston Villa ne va plus recruter Ismaïla Sarr

22/08/2022 20:04

ston Villa se retire du recrutement de l’international sénégalais, le transfert n’a pas abouti. Pourtant, ce samedi, un accord verbal avait été trouvé entre Watford et Aston Villa pour le transfert d’Ismaïla Sarr. Un transfert pour 25 millions de Livres sterling. Et le natif de Saint-Louis devait même signer son contrat aujourd’hui lundi.



Mais tout tombe à l’eau, si l’on en croit Sky Nerws qui souligne que Steven Gerard et les patrons de Villa ont renoncé à l’accord.





Des désaccords sont apparus entre les deux parties.





Sarr n’était pas dans l’équipe de Watford pour le match de samedi à Preston North End, bien que le manager de Watford Rob Edwards ait déclaré qu’il avait été laissé de côté à cause d’une blessure.