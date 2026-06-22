Assemblée nationale : qui sont les 14 membres du nouveau Bureau ?

22/06/2026

L'Assemblée nationale s'est dotée d'un bureau recomposé ce lundi 22 juin, à l'issue d'un vote acquis avec 129 voix pour et 4 abstentions. La liste proposée par le groupe majoritaire Pastef-les Patriotes a été validée dans sa totalité.





Ousmane Sonko, élu président de l'institution le 26 mai dernier, reste à sa tête. Les huit vice-présidences sont désormais occupées par El Malick Ndiaye (1er), Rokhy Ndiaye (2e), Ismaïla Diallo (3e), Mbene Faye (4e), Samba Dang (5e), Oulimata Sidibé (6e), Mohamed Sall (7e) et Raqui Diallo (8e).





Le secrétariat élu comprend six membres : Maimouna Bousso (1re secrétaire), Bacary Diédhiou (2e), Ramatoulaye Bodian (3e), Assane Diop (4e), Daba Wagnane (5e) et Cheikh Faye (6e).





MS/NDARINFO.COM



