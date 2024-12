Assemblée nationale : le projet de loi de finances rectificative au cœur des débats mardi

21/12/2024 11:20

Les députés seront réunis en session plénière ce mardi 24 décembre à 10 heures pour examiner le projet de loi de finances rectificative pour l’année 2024.



Ce projet de loi, numéro 15/2024, a pour objectif d’ajuster le budget initial de l’État en fonction des évolutions économiques et sociales survenues au cours de l’année.



Il permettra ainsi d’adapter les dépenses publiques aux nouvelles réalités et de financer de nouvelles actions.



Le ministre des Finances et du Budget sera chargé de présenter et de défendre ce projet de loi devant l’Assemblée nationale.