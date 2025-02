Assemblée nationale : le bureau a rejeté la proposition de loi de Thierno Alassane Sall abrogeant la loi d’amnistie

26/02/2025 20:40

Le bureau de l’Assemblée nationale a rejeté, mercredi, la proposition de loi de Thierno Alassane Sall (non-inscrit) visant à abroger la loi d’amnistie des faits susceptibles de revêtir une qualification d’infraction criminelle ou correctionnelle en lien avec les violentes manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024, a déclaré le premier vice-président de l’institution parlementaire, Ismaïla Diallo (Pastef).