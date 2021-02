Assemblée nationale : avis favorable sur la levée de l’immunité parlementaire d'Ousmane SONKO

« La commission des lois, chargée de statuer sur le fond de la procédure de l’immunité parlementaire, va se réunir, lundi prochain à 10h, en vue de mettre sur pied la commission had hoc qui sera chargée de faire l’instruction », renseigne une source de Seneweb.



Celle-ci précise, par ailleurs, que le Bureau et la Conférence des présidents ne se sont réunis que pour cette affaire Ousmane Sonko. La preuve : ils ont décidé de programmer les textes de lois en instance. A ce titre, il faut signaler que le projet de loi sur le partenariat public-privé, le projet de loi sur l’architecture et l’organisation de la profession des architectes et celui sur les textes administratifs sont tous programmés.